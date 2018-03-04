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"Локомотив" - "Спартак". Онлайн-трансляция матча чемпионата России
"Локомотив" - "Спартак". Онлайн-трансляция матча чемпионата России
04.03.2018 13:50
Рубрика: Спорт

"Локомотив" - "Спартак". Онлайн-трансляция матча чемпионата России

Текст: Дмитрий Сосновский

Российский футбол наконец-то окончательно вернулся после зимней спячки, и сразу же дарит нам отличное зрелище, важнейшую встречу двух московских клубов - "Локмотива" и "Спартака". Сегодня на стадионе в Черкизово состоится центральный матч 21-го тура РФПЛ и, возможно, вообще одна из важнейших игр текущего сезона.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Локо" провел отличный первый круг и вполне уверенно лидирует в турнирной таблице после перерыва с 45 очками. "Спартак" же идет пятым с 37, но концентрация в еврокубковой зоне очень плотная - да и до первого места еще не так далеко. Так что на карту для обоих соперников в сегодняшней встрече поставлено очень многое.

Матчи этих команд обычно получаются достаточно веселыми и богатыми интересными событиями. Достаточно вспомнить прошлый круг, завершившийся характерным счетом 3:4 в пользу "красно-зеленых". Спартковцы тогда сделали достаточно убедительную заявку на победу, забив два гола, но все испортил бывший "железнодорожник" Александр Самедов, получив красную карточку. А незадолго до этого "красно-белые" вырвали в овертайме у подопечных Юрия Семина Суперкубок России, выиграв с Массимо Каррерой второй трофей подряд.

Наверняка и в это воскресенье нас ждет матч, достойный вывески. Температура сегодня в Москве выше, чем в середине недели в Самаре, так что причин сомневаться в том, что мы увидим хороший футбол, нет. Начало в 16:30 мск.

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