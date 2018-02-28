"Крылья Советов" - "Спартак". Онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка России

Вчера определилась первая пара полуфиналистов Кубка России - ими стали курский "Авангард" и ярославский "Шинник", а сегодня мы узнаем соперников второго матча 1/2 финала турнира. Один из двух оставшихся в сетке представителей РФПЛ, действующий чемпион страны московский "Спартак", поборется сегодня за выход дальше с самарскими "Крыльями Советов".

По воле жеребьевки четвертьфинал пройдет на поле самарцев, которые прошли уже три этапа плей-офф, обыграв таких разных соперников, как "Сызрань-2003", московский "Локомотив" (в овертайме) и казанский "Рубин".

"Красно-белым" на пути в Волгоград, где состоится финал, довелось преодолеть сопротивление "Кубани" и ФК "Спартак-Нальчик". Вылетев из-за нелепого домашнего поражения от "Атлетика" из Лиги Европы, москвичи слегка разгрузили свой график, но впереди у них - битва в рамках чемпионской гонки с лидером турнирной таблицы Премьер-Лиги, "Локомотивом", так что расслабляться "народной команде" совершенно некогда. При этом подопечным Массимо Карреры представилась отличная возможность взять трофей в этом сезоне, учитывая общий уровень оставшихся в Кубке команд.

Особой интриги сегодняшней игре, которая пройдет при минусовой температуре (в столице сейчас, впрочем, ничуть не лучше), придает то, что тренером "крылышек" является легенда обоих сегодняшних клубов-соперников - Андрей Тихонов.

Матч начнется в 17:30 мск.