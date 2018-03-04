Пхеньян назвал условия для начала переговоров с США

Северная Корея готова начать переговоры с США, но без каких-либо предварительных условий со стороны Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНДР.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "переговоры должны отвечать взаимным интересам, должны вестись на равных основаниях".

Напомним, ранее в госдепе США подчеркивали, что единственным условием для начала диалога между двумя странами является демонстрация Пхеньяном готовности к отказу от своей ядерной программы.

Добавим, что 23 февраля Дональд Трамп объявил о новых санкциях против КНДР. Они затронут 50 судоходных компаний, которые помогают Пхеньяну обойти ограничения, введенные международным сообществом.

Сенатор Константин Косачев назвал происходящее произволом. "Складывается впечатление, что США заинтересованы именно в усилении конфронтации, а не в разрешении корейских проблем в диалоговом формате", - подчеркнул политик.