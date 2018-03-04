Пушков отметил зависимость Европы от поставок российского газа

Российский сенатор Алексей Пушков отметил зависимость Евросоюза от поставок российского газа.

"С учетом устойчивых сдвигов в климате зимы в Европе будут все холоднее, ей понадобится больше, а не меньше российского газа​​​. Спрос на него растет. Из США танкерами не навозишься. Затяжной конфликт c Россией не в интересах ЕС", - написал Пушков в своем Twitter.

Ранее западные СМИ сообщили, что аномальные холода вынуждают Европу закупать природный газ в России в рекордных объемах. Это подчеркивает зависимость региона от РФ.

Накануне Россия в десятый раз установила рекорд поставок газа в ЕС. 2 марта "Газпром" экспортировал 713,4 миллиона кубометров газа. Всего в феврале "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье 17,4 миллиарда кубометров, что стало максимальным показателем для этого месяца.