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04.03.2018 15:24
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Лыжники РФ завоевали все медали российского этапа серии Worldloppet

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Лидерами XI Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet в Ярославской области стали россияне.

В этом году на единственный в России лыжный марафон, включенный в Международную федерацию лыжных марафонов Worldloppet, приехали больше 2,5 тысячи спортсменов из двадцати стран мира и 60 регионов РФ. Две тысячи из них вышли на старт 50-километровой гонки свободным стилем, в том числе олимпийские чемпионы-россияне Александр Легков, Никита Крюков и Евгений Дементьев, лыжники из Норвегии, Германии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Италии, Японии, Канады, Эстонии, Казахстана, Грузии, Индии, Испании. К слову, деминскую трассу преодолели 76 мастеров Worldloppet, то есть спортсменов, участвовавших как минимум в десяти марафонских гонках серии Worldloppet на двух континентах.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Первым с результатом 2 часа 00 минут 53 секунды к финишу пришел участник Олимпийских игр в Пхенчхане Андрей Мельниченко. За ним с минимальным отрывом финишировали Николай Хохряков и действующий рекордсмен Деминского марафона, олимпийский чемпион Евгений Дементьев. Олимпийский чемпион Александр Легков стал четвертым.

Среди женщин на "золотой" марафонской дистанции борьба тоже получилась острой: первое и второе места удалось определить только благодаря фотофинишу. В итоге лидером признали рыбинскую спортсменку Светлану Николаеву: ее время - 2 часа 12 минут. Второй стала победительница прошлогодней гонки Ольга Рочева, третьей - Екатерина Ядовина (2 часа 12 мнут 1 секунда).

В "серебряной" марафонской гонке на 25 километров классическим стилем на следующий день участвовали 300 лыжников. Несмотря на 50-километровый забег накануне, на старт вышли олимпийские чемпионы Никита Крюков, Евгений Дементьев, победитель "золотой" гонки Деминского лыжного марафона -2017 Рауль Шакирзянов, чемпионка мира по ски-альпинизму Наташа Леонарди-Кортези.

И на этот раз в тройке лидеров оказались одни россияне: первое место у Никиты Крюкова, преодолевшего дистанцию за 1 час 00 минут 46 секунд, второе - у Евгения Дементьева (1 час 00 минут 47 секунд), третье - у ярославца Евгения Цепкова, пробежавшего 25 километров за час и 49 секунд.

У женщин самой быстрой стала вологжанка Ольга Румянцева с результатом 1 час 11 минут 55 секунд, второй с отрывом в три секунды финишировала Оксана Яковлева из Ярославской области. Третий результат (1 час 14 минут 47 секунд) - у московской спортсменки Варвары Прохоровой.

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