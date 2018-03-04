На границе под Брянском застряли сотни грузовиков

Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Троебортное" забит фурами, ожидающими пропуск на территорию Украины. Как сообщили в Брянской таможне, число замерших в ожидании машин достигает 250.

Там же добавили, что украинская сторона приостановила пропуск грузовиков еще накануне вечером: причиной стал обильный снегопад.

- На въезд в Россию очередей не наблюдается, так как своевременно была организована уборка и вывоз снега с территории пункта пропуска, - отметили в пресс-службе Брянской таможни.

Пока не известно, сколько еще продлится эта ситуация, в ведомстве сообщили, что таможенную границу Евразийского экономического союза лучше пересекать в другом пункте пропуска, к примеру, МАПП "Погар", находящемся на 23 километре автодороги Погар - Гремяч, или МАПП Новые Юрковичи.

Напомним, что вчера аналогичная ситуация возникла на белгородско-украинском участке госграницы. Самый популярный пункт пропуска "Нехотеевка - Гоптовка" встал из-за снегопада еще днем. В Белгородской таможне водителям грузовиков также порекомендовали другие МАПП.