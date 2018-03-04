На границе с Украиной водителям застрявших фур открыли пункт обогрева

На многостороннем автомобильном пункте пропуска Троебортное Севского района Брянской таможни на трассе Москва - Киев продолжают оставаться около 250 грузовых автомобилей, которые не могут выехать из России на Украину.

По информации Брянской таможни, из-за снегопада украинская сторона приостановила пропуск грузового автотранспорта на свою территорию. При этом на въезд в Россию очередей нет, поскольку с территории пункта пропуска здесь снег вовремя убрали.

В ГУМЧС по Брянской области рассказали, что на место происшествия направлены оперативная группа Севского местного пожарно-спасательного гарнизона, оперативная группа главного управления МЧС России по Брянской области, а также "КамАЗ" специализированной пожарно-спасательной части "Лесник" для растаскивания возможных заторов. Водители-дальнобойщики информируются об обстановке каждый час.

Кроме того, в районе имеются шесть стационарных пунктов обогрева и четыре заправки. В дополнение к ним на 501-м километре трассы М-3 "Украина" для водителей застрявших фур развернут мобильный пункт обогрева.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Брянской таможни сообщает, что водителям предстоит провести на границе ночь, пока украинская сторона после снегопадов не расчистит трассу со своей стороны и не откроет движение.

"Около 250 грузовых фур остаются вблизи пункта пропуска Троебортное, увеличение очереди не ожидается. Так как мы успели уведомить водителей, перевозчики поменяли логистику. Со стороны Украины к нам машины поехали, а со стороны РФ - нет, Украина еще не открыла пункт пропуска, они продолжают чистить снег на трассе. Брянская таможня полностью готова к работе", - цитирует агентство представителя таможни.