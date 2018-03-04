Снегопад в Москве сменят 20-градусные морозы

В начале следующей недели в Московский регион придут сильные морозы, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

- В ночь на вторник все осадки в Москве прекратятся, поскольку балканский циклон начнет смещаться из центральной части России. И температура воздуха будет снижаться. Минимальная температура в Москве составит минус 18-20 градусов, в Подмосковье - до 23 градусов мороза, - говорит Тишковец. По его словам, это на 10-12 градусов ниже климатической нормы, но похолодание будет кратковременным.