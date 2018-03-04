Глава Дербентского района Дагестана помещен под домашний арест

Главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова поместили под домашний арест, сообщили "РГ" в Следственном комитете РФ. Кроме того, по решению суда Джелилов отстранен от занимаемой должности, против него возбуждено уголовное дело.

Джелилова подозревают в превышении должностных полномочий. Когда чиновник был врио главы района, он подписал документы о передаче в собственность двум местным жителям земельных участков. Ущерб от его действий составил 2,2 миллиона рублей.

Несколько недель назад стало известно еще об одном похожем преступлении в Дербентском районе. Исполняющий обязанности начальника местного управления земельных и имущественных отношений пытался за взятку передать своему земляку два участка общей площадью в 11 гектаров в аренду на 49 лет. Чиновник должен был оказать содействие в предоставлении администрацией земли. За каждый гектар он рассчитывал получить по 300 тысяч рублей. 8 февраля в одном из местных кафе чиновник был задержан сотрудниками ФСБ при получении нескольких миллионов рублей. Не исключено, что глава района также был замешан в этом деле.

Как ранее сообщала "РГ", с начала года в Дагестане началась массовая "чистка коррупционеров". К 1 марта специальная комиссия из Москвы выявила около 2500 нарушений закона. Возбуждено более 70 уголовных дел и около 450 административных. Под следствием оказались высокопоставленные чиновники, в том числе экс-министр образования Шахабас Шахов, бывший зампред правительства Дагестана Шамиль Исаев и экс-председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов.