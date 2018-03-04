Официальные представители лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова опровергли информацию о проблемах с сердцем как причине госпитализации в Петербурге.

- Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это - ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой, - сообщили на официальной странице Бориса Гребенщикова "ВКонтакте".

Предстаивтели артиста попросили не беспокоить семью и группу, а просто пожелать ему скорейшего восстановления.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации музыканта из-за проблем с сердцем либо в связи с воспалением легких.