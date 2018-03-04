В марте Великобритания получит партию российского газа

В начале марта Великобритания получит партию российского газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным печатного издания, добытое на Ямале голубое топливо в порт Милфорд Хейвен (Уэльс) доставит судно, зафрахтованное нидерландской компанией Royal Dutch Shell. Там сжиженный природный газ регазифицируют и пустят по венам британской энергетической сети.

Как отмечает РИА Новости, спрос на энергоресурсы в королевстве вырос на этой неделе из-за аномально холодной погоды. На туманный Альбион обрушились небывалые морозы, снегопады и штормовой ветер. Единая энергосистема Великобритании впервые за восемь лет сообщила, что столкнулась с дефицитом газа.