В Бразилии грабители обстреляли британских туристов

На востоке Бразилии были ранены два британских туриста. Как сообщает РИА Новости, злоумышленники напали на иностранцев, когда те направлялись в свой отель в городе Порту-Сегуру.

Пострадавшие рассказали, что два человека на мотоцикле приблизились к ним и попытались украсть рюкзак. Когда туристы оказали сопротивление, нападающие открыли огонь. Британцы с ранениями были доставлены в местную больницу, их состояние стабильное. Полиция ищет злоумышленников.

Ранее СМИ сообщали об исчезновении туристов из Италии, приехавших отдохнуть в Мексику. Уроженцы города Неаполь сообщили по телефону, что их задержал полицейский патруль и потребовал следовать за ними. После этого связь прервалась. Ведется расследование, к процессу подключилось посольство Италии.