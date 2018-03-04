Победителям олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" вручили медали

"Российской газете" прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийской олимпиады для школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!". Олимпиада, организованная Финансовым университетом при правительстве РФ совместно с "Российской газетой", с успехом проходит уже 11 год.

В кинозале издания собрались молодые, умные, целеустремленные люди. Именно такие, о которых президент Владимир Путин говорил в Послании Федеральному Собранию: "Фокус внимания должен быть на тех, кто нужен стране: на молодых, здоровых, хорошо образованных людях". Сегодняшняя молодежь деятельна и нацелена на результат, а еще она прекрасно понимает, что быть успешным можно, только получив крепкий фундамент - качественное образование, и стремится реализовать это понимание на практике.

Данил Стренин - ученик 11-го класса обычной московской школы об Олимпиаде узнал на сайте "Российской газеты" и решил попробовать свои силы. Он оказался в числе победителей, чему был очень рад. "Медаль победителя у меня на шее, а я до сих пор не могу поверить, что сделал это, - признается Данил. - Я планирую поступить в Финансовый университет на факультет финансовых рынков по профилю "Финансовые рынки и банки". А теперь смогу сделать это на льготных условиях. Могу сказать, что желание заниматься финансами возникло не вчера. Мой отец всю жизнь связан с этой специальностью. И я с детства мечтал пойти по его стопам, внести свой вклад в развитие этой профессии".

В 2017/2018 учебном году олимпиада прошла по экономике, математике, информатике, обществознанию и истории. И не только в Москве. Всего в Олимпиаде приняло участие 26 регионов: Барнаул, Бузулук, Благовещенск, Владикавказ, Владимир, Канаш, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Махачкала, Новороссийск, Омск, Орел, Пермь, Пенза, Самара, Смоленск, Санкт-Петербург, Сургут, Тула, Уфа, Челябинск, Ярославль и Якутск.

Общее количество зарегистрировавшихся на олимпиаду - более 20 тысяч школьников. В заключительный этап прошли 2545 участников. Это школьники из 81 региона нашей страны. Есть ребята из Казахстана, Беларуси, Молдовы, Приднестровья, Таджикистана.

Олимпиада по предметам экономика, обществознание, математика вошла в Перечень олимпиад школьников на 2017/2018 учебный год министерства образования и науки. Это означает, что победителям и призерам олимпиады по экономике, обществознанию и математике при поступлении в институты и университеты могут быть предоставлены льготы. Например, если после прохождения ЕГЭ по соответствующему предмету эти ребята наберут не менее 75 баллов, то они будут зачислены в выбранные вузы вне конкурса.

Победители олимпиады по направлениям, которые не входят в Перечень олимпиад школьников, а это информатика и история, получат право бесплатного обучения в Финансовом университете, а призеры получат 50-процентную скидку на обучение.

Кроме того, участие в олимпиадах Финансового университета добавляет в зачет к баллам ЕГЭ в качестве индивидуальных достижений от 2 до 5 баллов.

"Мы будем рады видеть у себя таких замечательных, умных людей, потому что университет нуждается в талантливых ребятах, - обратился к победителям Олимпиады ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. - Наш коллектив, а сегодня в университете обучается более 46 тысяч человек и работает более 3 тысяч преподавателей, всегда будет рад вам. Я убежден, что в нашем вузе вы получите знания, которые позволят вам стать банкирами, финансистами, занять места на государственной службе. Среди наших выпускников множество действующих банкиров, представителей Государственной Думы, Совета Федерации, членов правительства Российской Федерации. Мы гордимся тем, что три выпускника финансового университета являются сегодня членами правительства Российской Федерации, и среди них выпускник факультета международных экономических отношений, заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин".

Азамат Гасанов - еще один победитель Олимпиады. Он в костюме "тройка", в галстуке и строгих очках. В руках - кожаный портфель. Пока он ученик 11-го класса, но уже четко решил, что в будущем должен занять пост в руководстве крупного российского банка.

"Я очень рассчитывал на победу в Олимпиаде "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" и теперь, став победителем, смогу на льготных условиях поступить в Финансовый университет - тот вуз, в котором я смогу получить необходимые знания и опыт для того, чтобы стать тем человеком, которым я вижу себя в будущем".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"