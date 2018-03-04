В США студент застрелил родителей из пистолета отца-полицейского

В штате Мичиган студент застрелил родителей из пистолета своего отца, работавшего полицейским. Инцидент произошел на территории университета в городе Маунт-Плезант. О происшествии ранее коротко сообщал телеканал CBS. И вот стали известны подробности.

Шеф университетской полиции Билл Йигли рассказал, что огонь открыл 19-летний темнокожий студент Джеймс Эрик Дэвис. Его родители приехали, чтобы забрать сына домой по просьбе администрации вуза, которая подозревала парня в употреблении наркотиков.

При встрече между Дэвисом и взрослыми произошла ссора, после чего студент расстрелял родных, сообщает ТАСС.