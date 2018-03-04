Все матчи 27-го тура чемпионата Италии отменены из-за смерти Астори

Все семь оставшихся встреч 27-го тура итальянского чемпионата отменены в связи со смертью капитана "Фиорентины" Давиде Астори. На какую дату будут перенесены эти матчи, пока не сообщается.

О смерти Астори стало известно сегодня утром. Как сообщил официальный сайт "Фиорентины", 31-летний игрок умер во сне в отеле в Удине, где "фиалки" разместились перед выездным матчем с "Удинезе".

Полностью список отмененных встреч выглядит следующим образом: "Дженоа" - "Кальяри", "Торино" - "Кротоне", "Удинезе" - "Фиорентина", "Беневенто" - "Верона", "Аталанта" - "Сампдория", "Кьево" - "Сассуоло" и "Милан" - "Интер".