Белорусская железная дорога продаст билеты в Россию со скидкой

Во время мартовских праздников пассажирскими услугами Белорусской железной дороги можно будет воспользоваться со скидкой, сообщила пресс-служба компании.

"Специальное тарифное предложение предусматривает снижение общей стоимости проезда до 10 процентов в зависимости от станции отправления пассажира", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что скидки будут действовать при оформлении билетов за трое суток и менее до даты отправления.

Выгодными условиями проезда можно воспользоваться на маршрутах Москва-Минск (поезда отправляются 8 по 10 марта), Москва - Гомель и обратно (отправления с 8 по 9 марта), Москва - Гродно (отправление с 9 по 11 марта). Также со скидкой можно уехать из Бреста в Москву с 8 по 10 марта.

Более полная информация о стоимости проезда представлена на официальном сайте белорусской магистрали, говорится в сообщении.