Гуманитарный конвой вывез из Восточной Гуты 13 местных жителей

В Сирии гуманитарному конвою, который доставил помощь в пригород Дамаска Восточная Гута и вернулся из города Дума в пункт пропуска Эль-Вафидин, удалось вывезти с собой 13 мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что конвой, который вошел в Думу около 16:00 по московскому времени, боевики в течение полутора часов удерживали в так называемой серой зоне между пунктом пропуска Эль-Вафидин и Восточной Гутой. Договориться об освобождении гумконвоя удалось при посредничестве российского Центра по примирению сторон.

Вечером в понедельник, 5 марта, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что доставка гуманитарной помощи в Восточную Гуту проходил при непрекращающихся обстрелах в этом районе.

"Столкновения и авиаудары сегодня продолжались в Восточной Гуте во время перемещения конвоев, в том числе в городе Дума, когда шла разгрузка", - цитирует дипломата РИА Новости.

Известно, что из Дамаска доставлены товары первой необходимости, которых предположительно хватит для 27,5 тысячи местных жителей. Отмечается, что это был первый гумконвой за полгода - с 15 ноября 2017 года.

Напомним, Совет безопасности ООН принял резолюцию 2401. Согласно ей, стороны конфликта должны обеспечить в Восточной Гуте гуманитарную паузу для вывода из этого района мирных жителей, но боевики продолжают проводить обстрелы.