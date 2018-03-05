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Назван "стопроцентно" самый страшный фильм ужасов в истории кино

Новость 05.03.2018, 15:00 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com/ BFI
Фото: youtube.com/ BFI

Испанский хоррор "Уиджи: Проклятие Вероники" (в оригинале - просто Veronica; конечно, никакой связи с американской дилогией "Уиджи") набрал на агрегаторе Rotten Tomatoes 100% "свежести" и был провозглашен реально самым страшным фильмом ужасов в истории кинематографа. Об этом сообщает NME. В качестве аргументации приводя мнения из соцсетей, где зрители колотятся в пароксизмах непрерывной истерической закошмаренности. Уведомляя, в частности: картина до такой степени страшна, что ее невозможно досмотреть до конца.

Фильм поставил Пако Пласа, создатель знаковой зомби-серии "Репортаж". Он же выступил соавтором сценария.

Фото: youtube.com/ Global Digital Releasing
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По сюжету картины Вероника, "красивая и веселая старшеклассница", в качестве забавы связывается с Уиджи, доской для спиритических сеансов по вызова душ умерших. Естественно, игривая девица "даже представить не могла, чем для нее это закончится".

Примечательно: лента основана на реальных событиях, произошедших с Эстефанией Гутьеррес Лазаро и ее близкими в 1991 году. Тогда восемнадцатилетняя Эстефания спустя несколько месяцев после игры с Уиджи "начала видеть и ощущать в своем доме паранормальную активность". А после и вовсе умерла - через полгода после первого сеанса.

Теперь посмотревшие фильм граждане уверяют, что не могут больше нормально спать.

Хотя находятся и такие, кто относятся к хвалебных отзывам со скепсисом, предполагая, что положительные рецензии проплачены производителем и "Вероника" - пустая трата времени и денег.    

Мировая премьера ленты состоялась летом прошлого года, российская - 8 февраля. С 26 февраля "Вероника" доступна на сервисе Netflix.

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