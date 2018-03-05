Назван "стопроцентно" самый страшный фильм ужасов в истории кино

Испанский хоррор "Уиджи: Проклятие Вероники" (в оригинале - просто Veronica; конечно, никакой связи с американской дилогией "Уиджи") набрал на агрегаторе Rotten Tomatoes 100% "свежести" и был провозглашен реально самым страшным фильмом ужасов в истории кинематографа. Об этом сообщает NME. В качестве аргументации приводя мнения из соцсетей, где зрители колотятся в пароксизмах непрерывной истерической закошмаренности. Уведомляя, в частности: картина до такой степени страшна, что ее невозможно досмотреть до конца.

Started watching Veronica on Netflix (huge REC fan so interested in anything Paco Plaza is involved in) but the demon walking down the hallway scene freaked me out so much I had to turn it off... #SuchAWuss pic.twitter.com/4oCcjQUJST — Nancy at Chase HQ (@weyland76) 25 февраля 2018 г.

Фильм поставил Пако Пласа, создатель знаковой зомби-серии "Репортаж". Он же выступил соавтором сценария.

По сюжету картины Вероника, "красивая и веселая старшеклассница", в качестве забавы связывается с Уиджи, доской для спиритических сеансов по вызова душ умерших. Естественно, игривая девица "даже представить не могла, чем для нее это закончится".

Примечательно: лента основана на реальных событиях, произошедших с Эстефанией Гутьеррес Лазаро и ее близкими в 1991 году. Тогда восемнадцатилетняя Эстефания спустя несколько месяцев после игры с Уиджи "начала видеть и ощущать в своем доме паранормальную активность". А после и вовсе умерла - через полгода после первого сеанса.

Теперь посмотревшие фильм граждане уверяют, что не могут больше нормально спать.

Хотя находятся и такие, кто относятся к хвалебных отзывам со скепсисом, предполагая, что положительные рецензии проплачены производителем и "Вероника" - пустая трата времени и денег.

Мировая премьера ленты состоялась летом прошлого года, российская - 8 февраля. С 26 февраля "Вероника" доступна на сервисе Netflix.