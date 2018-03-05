Обвинение потребовало пожизненный срок сибиряку за убийства 19 женщин

В Новосибирской области убившего девятнадцать женщин экс-милиционера предложили приговорить к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Об этом "РГ" сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее суд присяжных признал обвиняемого виновным в убийстве девятнадцати женщин. Как установили следствие и суд, работавший в структуре МВД мужчина совершал убийства в течение семи лет - с осени 1998-го по июль 2005-го. Он знакомился с женщинами в возрасте от 18 лет до 31 года, чтобы воспользоваться интимными услугами, а после зверски расправлялся с ними. Останки жертв находили в разных районах Новосибирска и области.

На маньяка вышли только через десять лет после последнего убийства: помогли современные молекулярно-генетические исследования.

Мужчину арестовали в апреле 2016 года. К тому времени он уже давно не работал в правоохранительных органах и был примерным семьянином. Приговор подсудимому, как ожидается, огласят шестого марта.