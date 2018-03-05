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Победителей конкурса СУЭК-Кузбасс наградил актер Павел Левкин

Второго марта в Прокопьевском драматическом театре имени Ленинского комсомола состоялся гала-концерт победителей Третьего фестиваля-конкурса детско-юношеского творчества "Таланты на-гора", посвященного 75-летию образования Кемеровской области. Учредителями конкурса выступили некоммерческая организация "Фонд социально-экономической поддержки регионов "СУЭК-РЕГИОНАМ" и департамент культуры и национальной политики Кемеровской области.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Участники конкурса - творческие коллективы  и отдельные исполнители в возрасте от шести до 18 лет из городов Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Прокопьевск, Полысаево, а также Ленинск-Кузнецкого и Прокопьевского районов. На всех этих территориях проживают семьи сотрудников компании "СУЭК-Кузбасс".

В этом году к традиционным конкурсным номинациям "вокал" и "хореография" добавилось "инструментальное исполнительство". Расширилась категория возрастных групп. О растущей популярности конкурса говорит то, что только в отборочных этапах, прошедших в Прокопьевске и Ленинске-Кузнецком, приняло участие полторы тысячи человек. На суд профессионального жюри было представлено более двухсот  ярких творческих номеров в самых разных стилях.

Итоговым мероприятием стал состоявшийся  в Прокопьевске гала-концерт лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса "Таланты на-гора".  Выступления финалистов, объединенные в яркое световое и театральное шоу, превратились в настоящий праздник искусства для зрителей, до отказа заполнивших зал драмтеатра.

По итогам конкурса большая группа коллективов и отдельных исполнителей награждена от Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" дипломами и денежными сертификатами.

Победителями Третьего фестиваля-конкурса детско-юношеского творчества "Таланты на-гора" в своих возрастных категориях стали:

  • "вокал" - Борисова Елизавета (г. Полысаево), образцовый самодеятельный коллектив "Крошка-Енот" (г. Прокопьевск), детско-юношеская вокальная группа "Апельсин"  (г. Прокопьевск);
  • "хореография" - образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль народного танца "Сибиряночка"  (г. Прокопьевск), образцовый ансамбль "Рэп-Тайм" (г. Ленинск-Кузнецкий), образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль народного танца  "Карусель" (г. Ленинск-Кузнецкий), ставший обладателем  еще и Гран-При;
  • "инструментальное исполнительство" - ансамбль ложкарей "Сибирский наигрыш" (г. Прокопьевск), дуэт ДМШ №12  (г. Ленинск-Кузнецкий), ансамбль русских народных инструментов "Светлица" (г. Прокопьевск).

Все девять кузбасских победителей прямо на сцене получили еще и символические билеты для поездки на межрегиональный  Фестиваль детского искусства "Звездочки СУЭК", который пройдет в сентябре в Красноярске.

В церемонии награждения принял участие почетный гость фестиваля, актер театр и кино, исполнитель главных ролей в московских мюзиклах "Красавица и чудовище", "Привидение" Павел Левкин. Накануне артист провел мастер-класс для детских театральных коллективов города Ленинска-Кузнецкого и был восхищен уровнем творческого потенциала юных театралов. "В них столько энергии, столько тепла и открытости к миру, что тебя просто переполняют позитивные эмоции", - отметил Павел Левкин. Также  артист побывал на шахте имени С. М. Кирова АО "СУЭК-Кузбасс", где встретился с горняками, познакомился с технологией современной угледобычи. По его мнению, профессия шахтеров сложная, и то, что шахтеры так заботятся о  творческом развитии детей, организуют замечательные масштабные проекты, вызывает еще большее уважение.

Справка

АО "СУЭК" - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в семи регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 32 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"

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