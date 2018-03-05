В Грозном на ярмарке представили товары из Беларуси

В самом центре столицы Чеченской Республики открылась ярмарка белорусских товаров. Здесь можно найти практически все - любые продукты питания, инструменты для дома, разнообразные товары из текстиля.

Развернулась ярмарка на площади возле мечети "Сердце Чечни" и сразу стала пользоваться популярностью у местных жителей.

- Грозненцы уже по достоинству оценили различные виды кондитерских изделий, а также известный всем белорусский текстиль. Большим спросом у посетителелй пользуется и натуральная одежда из льна, которой представлено на ярмарке в большом ассортименте, - рассказали в мэрии Грозного.

Там также добавили, что ярмарка стала первой после подписания соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между главами Чечни и Беларуси.

Открылась ярмарка в первые мартовские выходные и продлится две недели - до 18 марта включительно.