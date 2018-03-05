Гимн Германии предложили сделать "гендерно нейтральным"

В Германии уполномоченная по вопросам равноправия полов Кристин Розе-Меринг предложила изменить текст гимна страны. В частности, поменять строчку "братски с сердцем и рукой" на "бодро с сердцем и рукой", а вместо слова "отечество" использовать "родина".

Как пишет РИА Новости, чиновница ссылается на опыт Австрии, в которой с 2012 года стали петь "родина великих дочерей и сыновей" вместо просто "сыновей". А в январе этого года "гендерно нейтральным" стал гимн Канады.

В англоязычной версии заменили два слова. Вместо "патриотизм - удел всех твоих сынов" теперь в строчке "патриотизм - удел всех нас". "Отныне женщины страны будут по-настоящему отражены в словах национального гимна", - заявила министр по вопросам канадского наследия Мелани Жоли.