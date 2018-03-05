В Италии возбуждено дело в связи со смертью футболиста Астори

В связи со смертью футболиста "Фиорентины" Давиде Астори в Италии возбуждено уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве. Об этом заявил прокурор городе Удине Антонио Ди Николо.

Астори был найден мертвым в номере одной из гостиниц в Удине в воскресенье, где "Фиорентина" разместилась в преддверии матча с местным "Удинезе". Сообщалось, что 31-летний игрок умер во сне из-за остановки сердца.

"Мы открыли уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве. Сразу скажу: подозреваемых пока нет. Мы проведем вскрытие. Результаты станут известны в ближайшее время", - отметил Ди Николо.

Тем временем президент "Фиорентины" Андреа Делла Валле заявил, что Астори должен был сегодня продлить контракт с клубом и остаться в нем до завершения карьеры. По окончании игровой карьеры Давиде собирался работать в административном штабе "фиалок".