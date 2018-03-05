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Рубрика: В мире

Варшава отреагировала на антипольский факельный марш во Львове

Текст: Ариадна Рокоссовская
В польском МИД отреагировали на прошедший накануне в центре Львова факельный марш антипольской направленности. Заместитель главы МИД этой страны Бартош Чихоцкий в интервью "Польскому радио" заявил, что это - символическое подтверждение того, что украинская сторона "саботирует и отклоняет предложения сотрудничества со стороны Польши".

Напомним, что вечером 4 марта украинские радикалы провели во Львове факельный марш антипольской направленности, по словам Чихоцкого, "под флагами Степана Бандеры с лозунгами: "Львов не для польских панов". "Реальность выглядит так, а слова могут быть разными", - сказал замглавы МИД Польши, отвечая на вопрос журналиста "Польского радио" о статье министра иностранных дел Украины Павла Климкина под названием "Дорога в никуда", опубликованной в местном издании Rzeczpospolita.

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В своей статье Климкин обвиняет польские власти: "Недавно принятый в Варшаве обновленный закон об Институте национальной памяти - это пример одностороннего черно-белого подхода к истории" - и уверяет, что осуждать за преступления, совершенные до 1950 года, это абсурд, так как "тогда и польские, и украинские патриоты вместе боролись за освобождение своих стран от советской оккупации". "Вы хотите, чтобы мы осудили Бандеру? - пишет, обращаясь к полякам, Климкин. - Тогда мы ждем, чтобы вы, поляки, осудили Юзефа Пилсудского, по приказу которого уничтожались украинцы, осудили Армию Крайову, которая выполняла этот приказ". В конце своей статьи глава МИД Украины заверяет, что он готов взять на себя ответственность за нормализацию польско-украинских отношений, но пока что он не видит готовности со стороны Польши.

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"Это давняя проблема. Проблема, когда слова украинской стороны не соответствуют реальности. Это проблема ненадежности украинского партнера, который в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховную Раду, принял пакет законов о героизации Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ - прим. "РГ"). Это проблема определенного политического процесса самоидентичности украинского государства, который прославляет миф, основанный на УПА, на Степане Бандере, на Романе Шухевиче. И в рамках этого прославления никто не задумывается над Волынским преступлением, над кровью поляков, которой была залита Волынь в результате осознанной и преднамеренной политики этнических чисток", - заявил "Польскому радио" Чихоцкий. По его словам, в статье главы МИД Украины присутствует "какая-то историческая безграмотность, с которой трудно дискутировать".

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"Приравнивание Бандеры к Пилсудскому, УПА к АК, Волынского преступления к борьбе Армии Крайовой - это отрицание Волынского преступления, и это нас очень беспокоит. Но самое важное, что министр Климкин говорит, что он готов взять ответственность за улучшение польско-украинских отношений. Тогда у меня возникает вопрос: почему украинская сторона в течение последнего полугодия дважды отклонила предложение о создании на высоком политическом уровне комиссии для обсуждения всех этих вопросов: о памяти, об эксгумациях, об учебниках, о толковании закона об Институте национальной памяти. В рамках этой комиссии могли бы также обсуждаться вопросы, касающиеся украинских законов о героизации УПА и Бандеры. Это - расхождение между здравым смыслом и той реальностью, в которой украинская сторона саботирует и отклоняет предложения о сотрудничестве со стороны Польши".

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