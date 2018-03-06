Боевики обстреляли гуманитарный конвой в Восточной Гуте

В Сирии гуманитарный конвой, который доставлял помощь в пригород Дамаска Восточную Гуту, был обстрелян из минометов боевиками запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

"В 17.00 боевиками "Джебхат ан-Нусра" был произведен минометный обстрел гуманитарного конвоя из района родника Айн-Арбах восточной окраины населенного пункта Мадиара. Жертв из числа сотрудников гуманитарной миссии нет", - цитирует РИА Новости начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Евтушенко.

Кроме того, гумконвой был незаконно задержан на два часа.

Генерал добавил, что Центр, "выполняя резолюцию СБ ООН", смог обеспечить доставку международными гуманитарными организациями помощи в населенный пункт Дума общим весом 247 тонн.

Ранее "РГ" сообщила, что гуманитарный конвой вернулся в пункт пропуска Эль-Вафидин, сумев вывезти из Думы 13 мирных жителей.