Главы Южной и Северной Кореи встретятся на саммите в апреле

Юг и Север Кореи договорились провести очередной саммит. Президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся в конце апреля в расположенном на межкорейской границе местечке Пханмунчжом, в южнокорейской его части. Об этом журналистам заявил начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ы Ён, который только что вернулся из Пхеньяна, где встретился с Ким Чен Ыном.

Напомним, 5-6 марта в КНДР побывала правительственная делегация РК во главе со спецпредставителем президента РК Чон Ы Ёном. Данная поездка стала ответным шагом на приезд двух официальных делегаций КНДР, которые приняли участие в церемониях открытия и закрытия Олимпиады в Пхенчхане. При этом с первой делегацией КНДР прибыла и младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая передала Мун Чжэ Ину личное послание от брата, официально пригласившего лидера РК приехать с визитом в Пхеньян.

Когда во вторник, 6 марта, спецборт с южнокорейской делегацией вернулся в Сеул после двухдневной поездки в КНДР, то журналистам было лишь сказано: "Результаты в целом неплохие, можно сказать, обнадеживающие. Подождите немного до официального брифинга". При этом как вернувшиеся из Пхеньяна посланцы, так и встретившие их официальные лица были явно в хорошем настроении - смеялись, оживленно беседовали. Это дало основания предположить, что общение с Ким Чен Ыном прошло действительно "в целом неплохо", но мало кто мог предположить, что грядет полноценная сенсация.

Лично проводивший брифинг для журналистов Чон Ы Ён заявил, что они смогли договориться провести личную встречу лидеров Юга и Севера Кореи в конце апреля этого года. "В ходе нашего визита в Пхеньян у нас прошли переговоры, в том числе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В ходе консультаций, которые длились более четырех часов, была достигнута договоренность о проведении в конце апреля этого года очередного межкорейского саммита. Встреча состоится на границе, в местечке Пханмунчжом, но на нашей территории приграничной зоны, в "Доме мира", - заявил чиновник.

Он добавил, что технические и процедурные детали проведения саммита будут согласованы в ходе последующих рабочих переговоров. Также будет открыта линия экстренной связи между военными Юга и Севера в целях предотвращения конфликтных ситуаций. Тест линии проведут до встречи лидеров двух Корей.

Содержание прочих договоренностей дало понять, что Пхеньян явно настроен на улучшение межкорейских отношений, не намерен придираться к мелочам и проявлять чрезмерное упрямство. В частности, по словам Чона, Ким "с понимаем отнесся" к тому, что с апреля Южная Корея и США возобновят регулярные военные маневры, которые пройдут на уровне прошлого года. "Ким лишь выразил надежду, что в будущем создадутся условия, когда эти маневры можно будет прекратить", - сказал Чон.

Были получены гарантии того, что Север воздержится от военных провокаций, пока идет диалог. "Ким четко заявил, что во время переговорного процесса КНДР не будет производить новые ядерные испытания, запуски баллистических ракет и осуществлять прочие стратегические провокации", - сказал Чон Ы Ён. Лидер КНДР также добавил, что "не только ядерное оружие КНДР, но и обычные вооружения не будут использованы и направлены против Южной Кореи".

Далее последовала очередная сенсация: Ким подчеркнул, что КНДР остается приверженной принципам денуклеаризации и готова, в принципе, отказаться от ядерного оружия. "Если Север получит четкие гарантии безопасности их системы, то у них нет причин сохранять ядерное оружие. Это северокорейцы нам прямо сказали", - отметил Чон Ы Ён.

Одновременно Ким Чен Ын выразил готовность начать прямой диалог с США, где можно будет обсудить вопрос ядерного разоружения и нормализации американо-северокорейских отношений.

В завершение Чон Ы Ён добавил, что северяне попросили направить к ним на гастроли южнокорейский художественный коллектив и показательную группу тхэквондистов - как это сделала КНДР во время Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

Спецпредставитель президента РК отметил, что результаты договоренностей он доведет сам до США, России и Китая. В Японию с этой миссией отправится глава южнокорейской разведки Со Хун, который также был в составе делегации, посетившей Пхеньян.

Таким образом можно сказать, что благодаря взаимным уступкам и гибкости Юг и Север Кореи смогли обойти многие потенциальные препятствия на пути организации межкорейского саммита. Так, КНДР дала понять, что не будет чрезмерно резко реагировать на американо-южнокорейские учения. А именно эти маневры и реакция КНДР на них грозили подорвать начавшуюся в ходе Олимпиады оттепель. Кроме того, Ким по сути согласился приехать на территорию Южной Кореи, хотя и в приграничную полосу. Это "развязало руки" Мун Чжэ Ину и позволило уйти от критики консерваторов, которые указывают, что два предыдущих межкорейских саммита были в Пхеньяне, а потому не стоит больше идти "на поклон" к КНДР. Пханмунчжом и расположенный в его южнокорейской части "Дом мира" являются хорошим компромиссом.

Также сделано все для того, чтобы США не ставили палки в колеса саммиту: КНДР согласилась начать переговоры по ядерному разоружению, на чем всегда настаивал Вашингтон. Слово за США, без согласия которых Южная Корея вряд ли рискнет провести встречу с Ким Чен Ыном. Однако теперь Соединенным Штатам не к чему "придраться". В Белом доме уже заявили, что в ближайшее время сделают официальное заявление в связи с межкорейскими договоренностями.

В целом стоит отметить, что своим, как его называют, "мирным наступлением", которое стартовало с начала этого года, Ким Чен Ын смог в итоге спутать карты международной "партии войны". Теперь правительство Южной Кореи явно настроено на диалог с Севером, КНДР приняла для возобновления консультаций многие формальные условия США, а потому сейчас уже не так просто говорить о необходимости наращивания давления на Пхеньян. Впрочем, при желании повод можно найти всегда, а потому ответ теперь за Вашингтоном.