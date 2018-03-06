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06.03.2018 16:00
Рубрика: Легковые авто

Mercedes-Benz представил фары с разрешением два миллиона пикселей

Текст: Виктор Смеюха
Фото: media.daimler.com Фото: media.daimler.com
Фото: media.daimler.com

Mercedes-Benz на Женевском мотор-шоу представил новую технологию головного света под названием Digital Light. Построенные по этой технологии передние фары обладают суммарным  разрешением в два миллиона пикселей - по одному миллиону на каждую фару, что соответствует качеству HD.

В фарах Digital Light установлено около миллиона микро-отражателей, что и создает эффект высокого разрешения.

Фото: zenvoautomotive.com
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Фото: volkswagen-media-services.com
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Свет фар регулируется процессорами, которые анализируют данные со стереокамеры, а также поступающую от навигатора информацию, чтобы изменять свет фар в зависимости от рельефа, типа местности, поворотов и т. д, что позволяет минимизировать шансы ослепить водителей как встречных, так и попутных авто, при этом подсвечивая дорожное полотно, обочину, дорожные знаки.

По сути, все эти "фишки" были уже реализованы в оптике, построенной по технологии Multibeam, в которой "всего" 84 светодиода. Преимуществом фар Digital Light по сравнению с технологией предыдущего поколения является то, что они умеют выводить на асфальт символы и пиктограммы, чтобы водитель не отвлекался и не переводил взгляд даже на проекционный дисплей. К примеру, это может быть актуально при ведении по маршруту. Следующим шагом в развитии таких фар станет коммуникация с водителями других автомобилей и пешеходами посредством символов на асфальте, отмечают в Mercedes-Benz.

Первой машиной, оснащенной революционной оптикой, стал рестайлинговый Mercedes-Maybach S-Class. Первые авто с Digital Light клиенты получат летом 2018 года.

#Mercedes-Benz #Mercedes #Женева #фары