Меркель не поддержала идею изменить гимн Германии

Ангела Меркель не поддержала идею поменять слова гимна Германии на "гендерно нейтральные".

"От лица канцлера я могу сказать, что она весьма удовлетворена гимном в том виде, в каком он сейчас, его традиционной формой. Она не видит нужды вносить изменения", - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее уполномоченная по вопросам равноправия полов министерства по делам семьи Кристин Розе-Меринг предложила убрать из гимна строчку "братски с сердцем и рукой" и заменить ее на "бодро с сердцем и рукой", а вместо слова "отечество" использовать "родина". Чиновница ссылалась на опыт Австрии и Канады, передает ТАСС.

В министерстве по делам семьи ФРГ уточнили, что речь идет о "личной инициативе" Розе-Моринг.