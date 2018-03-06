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06.03.2018 17:20
Рубрика: В мире

Минобороны: Огневого воздействия на разбившийся Ан-26 не было

Текст: Иван Петров
Страшная авиационная катастрофа во вторник днем произошла на российской авиационной базе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает министерство обороны России.

При заходе на посадку, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 метро, рухнул на землю и разбился военно-транспортный самолет Ан-26. "По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли", - сообщили в Минобороны.

Фото: mak.iac.org
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Предварительной причиной авиакатастрофы военные называют техническую неисправность, подчеркивая, что огневого воздействия в отношении самолета зафиксировано не было.

Вместе с тем изучать все возможные версии произошедшего будет комиссия военного ведомства, которая будет назначена в ближайшее время.

Предыдущая авиакатастрофа с военно-транспортным самолетом произошла в декабре 2016 года в Черном море у берегов Сочи. Тогда разбился Ту-154, который вез военный оркестр имени Александрова, журналистов и правозащитницу Елизавету Глинку на базу Хмеймим. Погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа. Комиссия Минобороны установила, что причиной аварии стала ошибка командира воздушного судна, потерявшего пространственное ориентирование. Следственный комитет расследование уголовного дела по факту катастрофы еще продолжает.

Справка "РГ"

Ан-26 - военно-транспортный самолет, предназначенный для перевозки боевой техники и личного состава войск. Также он может применяться для десантирования парашютным и посадочным способом. Длина самолета - 24 метра. Размах крыла - 29 метров. Масса с полной загрузкой - 24 тонны. Максимальная скорость - 500 км/ч.

В настоящее время эксплуатируется пассажирская модификация Ан-26-100 с вместимостью до 43 человек. Самолеты переделаны в пассажирские на заводе из базовой грузовой модификации. Всего построено 1403 самолета этого типа.

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