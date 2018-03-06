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06.03.2018 16:00
Рубрика: Власть

Патрушев обвинил Запад в создании в мире зон хаоса

Текст: Иван Егоров
В Москве прошло ежегодное пленарное заседание научного совета при Совете безопасности РФ с участием более 160 членов научного совета, а также приглашенных представителей науки, федеральных министерств и ведомств. Его провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В начале заседания Патрушев напомнил, что в своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин определил основные задачи обеспечения национальной безопасности России в условиях продолжающегося нарастания нестабильности в мире. В этой связи пленарное заседание научного совета, по его словам, целесообразно посвятить научно-методологическим подходам к решению наиболее сложных проблем международной безопасности при активном участии России.

"Запад для продвижения собственных интересов активно задействует силовые методы. Пытается девальвировать потенциал международного права и ряда многосторонних институтов. Стремится решить собственные проблемы за счет безопасности других", - заявил секретарь Совбеза РФ.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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По его словам, вмешательство США и отдельных стран ЕС во внутренние дела суверенных государств, попытка перекроить границы, разжигание этно-конфессиональных столкновений, а также навязывание своих ценностей без учета национальных аспектов привели к превращению обширных территорий Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки в зоны хаоса, в питательную среду для терроризма.

"Значительный конфликтный потенциал сохраняется в Европе, который обусловлен приближением инфраструктуры НАТО к российским границам, односторонним развертыванием элементов глобальной ПРО США, а также рядом неурегулированных конфликтов на Балканах", - подчеркнул Патрушев.

В то же время, по его мнению, урегулирование украинского кризиса на основе Минских договоренностей сможет снизить напряженность в евроатлантическом регионе. Однако основным препятствием на этом пути остается, по словам Патрушева, "деструктивная позиция киевских властей".

В целом, как считает секретарь Совета безопасности РФ, добиться успехов в решении общих для всего человечества проблем, включая терроризм, наркотрафик, организованную преступность, распространение оружия массового уничтожения, можно лишь путем объединения усилий всего мирового сообщества, направленных на мирное урегулирование многочисленных кризисов и конфликтов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Также на научном совете российского Совбеза признали, что в большинстве стран мира противодействие терроризму в настоящее время выстраивается, главным образом, по принципу реагирования на уже произошедшие события.

По словам заместителя секретаря Совбеза Сергея Вахрукова, террористы постоянно изобретают новые формы и методы совершения актов террора, обеспечивающие им достижение максимального устрашающего эффекта и резонанса. При этом правоохранительные системы государств оказываются, как правило, не готовыми к таким вызовам, и лишь спустя определенное, зачастую продолжительное, время находят адекватные меры противодействия.

"В этой связи полагаем необходимым задействование потенциала мировой прикладной науки, изучающей проблемы безопасности, для моделирования вариантов террористической деятельности и возможных направлений ее развития, а также выработки предложений по их нейтрализации", - предложил Вахруков.

Практическое апробирование выводов ученых, по его мнению, целесообразно проводить в рамках международных антитеррористических учений.

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