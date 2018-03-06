Порошенко поблагодарил Стокгольм за решение в споре "Нафтогаза" и "Газпрома"

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил министра обороны Швеции Петера Хультквиста за то, что арбитражный суд в Стокгольме встал на сторону украинской компании "Нафтогаз" в споре с российским "Газпромом".

При этом украинский президент явно не отдавал себе отчет в том, что правительство Швеции, а равно любой другой страны, не могло и не имело права влиять на это решение. В социальных сетях украинские юристы и дипломаты строят догадки о том, находился ли президент Украины в здравом уме, когда делал такое заявление.

"Швеция и Стокгольм за последнюю неделю являются очень важными для украинцев. Я приветствую решение Стокгольмского арбитража, который расставил все точки над "i", подтвердил энергетическую независимость нашего государства и обязал "Газпром" заплатить Украине 4,6 миллиарда долларов, обеспечив энергетическую безопасность Украины и Европы. Я очень благодарен вам, господин министр, представителю Швеции, за справедливый, объективный и независимый судебный процесс", - цитирует пресс-служба Порошенко его слова, сказанные во время встречи с находящимся в Киеве с рабочим визитом Хультквистом. О реакции шведского гостя на эту странную с юридической точки зрения благодарность, пресс-служба не сообщила.

Зато на них отреагировали юристы, и в целом украинские социальные сети.

"Объясните кто-нибудь недалекому диктатору, что это только в его судах можно благодарить чиновника исполнительной власти за решение судебной. И еще объясните, что международный коммерческий арбитраж в Стокгольме к Швеции имеет точно такое же отношение, как и находящийся в Лионе "Интерпол" к Франции, и расположенный в Брюсселе офис ЕС к Бельгии", - прокомментировал слова Порошенко на своей странице в Facebook бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов.

Другие комментаторы также пришли к мнению, что Петр Порошенко поблагодарил шведского министра "спьяну", и своим заявлением усилил переговорные позиции "Газпрома" в так и не разрешенном юридическом споре.