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06.03.2018 15:56
Рубрика: Легковые авто

Продажи автомобилей LADA выросли на 37 процентов

Текст: Екатерина Ясакова

В феврале в России было продано более 27 тысяч автомобилей LADA, что на 37 процентов больше, чем в аналогичный период 2017 года. Всего за начало года было продано более 48 тысяч автомобилей LADA, это на 33 процента выше прошлогоднего результата, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Таким образом, продажи LADA растут быстрее рынка. Всего, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в стране в феврале выросли почти на четверть (на 26 тысяч единиц), до 133 тысяч автомобилей.

Самой популярной моделью после лидирующей LADA у российских водителей в феврале стала Kia. В прошлом месяце продажи этого корейского бренда в России выросли на 44 процента и составили 17 795 автомобилей. Для сравнения, в прошлом году россияне приобрели только 12 390 автомобилей Kia.

Замыкает тройку лидеров Hyundai (13 434 проданных автомобиля). Рост продаж в сравнении с февралем 2017 года составил 43 процента.

#Lada #продажи