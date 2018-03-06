Продажи автомобилей LADA выросли на 37 процентов

В феврале в России было продано более 27 тысяч автомобилей LADA, что на 37 процентов больше, чем в аналогичный период 2017 года. Всего за начало года было продано более 48 тысяч автомобилей LADA, это на 33 процента выше прошлогоднего результата, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса.

Таким образом, продажи LADA растут быстрее рынка. Всего, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в стране в феврале выросли почти на четверть (на 26 тысяч единиц), до 133 тысяч автомобилей.

Самой популярной моделью после лидирующей LADA у российских водителей в феврале стала Kia. В прошлом месяце продажи этого корейского бренда в России выросли на 44 процента и составили 17 795 автомобилей. Для сравнения, в прошлом году россияне приобрели только 12 390 автомобилей Kia.

Замыкает тройку лидеров Hyundai (13 434 проданных автомобиля). Рост продаж в сравнении с февралем 2017 года составил 43 процента.