Новые турникеты установят на 15 станциях московского метро

До конца мая на 15 станциях московского метрополитена установят 259 турникетов с прозрачными створками, сообщает m24.ru.

Турникеты появятся на станциях "Улица 1905 года", "Краснопресненская", "Парк Победы", "Трубная" и других.

Первый заместитель начальника московского метро Дмитрий Дощатов рассказал, что современные турникеты работают плавно, бесшумно, быстро и безопасно и не задерживают пассажиров. Также на такие турникеты можно установить терминалы для бесконтактной оплаты проезда банковскими картами и смартфонами.

Всего в метро установили около 2600 новых турникетов на почти 140 станциях.