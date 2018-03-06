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06.03.2018 17:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии директора детского лагеря на Сямозеро оставили под стражей

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Игорь Подгорный/ТАСС Фото: Игорь Подгорный/ТАСС
Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Верховный суд Карелии оставил под стражей директора детского лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову, где летом 2016 года утонули 14 подростков. Как сообщила "РГ" пресс-секретарь Верховного суда Карелии Юлия Ермакова, под стражей бывший директор останется до 7 августа 2018 года.

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Напомним, трагедия произошла в июне 2016 года. Тогда дети и четверо сопровождающих - учащихся Петрозаводского педагогического колледжа - отправились в несанкционированное водное путешествие к островам в центре озера, несмотря на плохие погодные условия. Высокие волны и ветер перевернули лодки. Дети оказались в воде, часть из них смогла добраться до островов, а 14 подростков утонули.

В качестве обвиняемых перед судом предстали шесть человек - директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов (они с августа 2016 года находятся под стражей), экс-руководитель Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко, его заместитель Людмила Котович и двое работников лагеря - инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, которые, по мнению надзорного ведомства, не организовали надлежащим образом отдых детей в лагере и не обеспечили их безопасность.

Как добавила пресс-секретарь Юлия Ермакова, Верховный суд оставил без изменения решение Пряжинского районного суда о продлении срока содержания под стражей, а апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения. Чуть ранее было принято решение о перенесении судебных заседаний из Пряжинского суда в Петрозаводский, так удобнее и родственникам погибших детей, и адвокатам.

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