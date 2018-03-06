"Локомотив-Кубань" в 1/4 финала Еврокубка победил "Гран-Канарию"

Во вторник вечером в первом матче 1/4 финала баскетбольного Еврокубка "Локомотив-Кубань" на своей площадке в драматичной борьбе обыграл испанский клуб "Гран-Канария" - 79:74 (24:27, 15:20, 20:15, 20:12). Второй поединок серии плей-офф до двух побед состоится на площадке соперника в пятницу, 9 марта. В случае еще одной виктории краснодарская команда выйдет в полуфинал престижного турнира. Если испанцы дома возьмут реванш, то решающий третий поединок пройдет в Краснодаре 14 марта.

Кубанские железнодорожники, еще совсем недавно громившие всех подряд в Европе и Единой лиге, к началу весны словно выпустили пар и принялись коллекционировать (пока только на внутренней арене) поражения. Особенно сильный удар "Локо" получил в минувшие выходные в Казани, где местный УНИКС буквально разнес в пух и прах своих оппонентов - 93:65. Да еще и повредил палец один из лидеров кубанцев Брокхофф, который выбыл месяца на полтора.

А по дебюту важнейшего противостояния - уже в Еврокубке против "Гран-Канарии" - создавалось ощущение, будто игроки "Локо" продолжают переживать случившуюся в Казани катастрофу. Краснодарцы выглядели настолько разобранными, что их попросту огорошил заданный испанцами быстрый темп: Радичевич и Мекель разрывали оборону хозяев кинжальными проходами, а Балвин хозяйничал под обоими щитами.

В результате уже к четвертой минуте гости умчались вперед на солидное расстояние - 3:13, а затем - 5:17. Наставник железнодорожников Саша Обрадович во время тайм-аута обрушил на своих подопечных вал гневной критики. Она на время помогла - попали издали Кулагин и Бабурин, отчаянно стал сражаться за подборы Элегар. Что позволило к середине второго периода почти достать оппонента - 31:32.

Но тут же последовали пару потерь от Коллинза, несколько неудачных бросков издали, и "Грпн-Канария" снова уходит к большому перерыву в приличный отрыв - 36:47. В третьей четверти прилично заполненный семитысячный "Баскет-Холл" буквально погнал хозяев вперед. "Локо" начал прямо-таки по зернышку "отклевывать" преимущество гостей - 49:52, 25-я минута. Однако регулярно попадать никому из краснодарцев в этот вечер никак не получалось, поэтому испанцы возвращают себе вполне комфортный отрыв - 51:58, 28-я минута. А тут еще и сражающийся изо всех сил под щитами с талантливым латышским центровым Пасечником краснодарец Элегар получает четвертый фол.

Но взявшийся за дело Кулагин своими проходами снова позволяет "Локо" приблизиться к сопернику на один бросок - 57:59, а Квале и вовсе сравнивает счет - 40-я минута.

Однако в четвертой четверти хозяева начинают опять ошибаться в атаках, позволяя "Гран-Канарии" в который раз обозначить важный для себя отрыв - 59:64, 61:67, 63:70, 36-я минута. При этом игроки "Локо" раз за разом продолжают мазать по кольцу из самых удобных положений.

Отметим, железнодорожники стараются все-таки повернуть удачу в свою сторону (особенно они преуспевают в защите), сокращая счет - 69:70 (дважды точен со штрафных Кулагин). И тут же защитник хозяев сравнивает счет 70:70, 39-я минута. А Рэгланд по полторы минуты до финального свистка попадает из-за дуги, выводя "Локо" наконец-то вперед - 73:70. Но точен и Радичевич - 73:73.

А на последней минуте на площадке разворачивается настоящий триллер, в котором Коллинз на 12 секунд до сирены делает, похоже, решающий бросок - 76:73. Испанцы промахиваются в ответной атаке, и Кулагин (без сомнения, лучший игрок матча) устанавливает окончательный счет - 79:74.

"Локомотив-Кубань" добился отличной волевой победы в матче, который складывался для краснодарцев крайне неудачно. И теперь с хорошим настроением отправляется в ответный визит на солнечные Канарские острова.