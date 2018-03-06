В среду будут разыграны очередные две путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов. В обоих случаях это произойдет в Англии. Лондонский "Тоттенхэм" примет итальянский "Ювентус", а "Манчестер Сити" - швейцарский "Базель".

Первые четвертьфиналисты турнира определились накануне по итогам матчей "Пари Сен-Жермен" - "Реал" и "Ливерпуль" - "Порту", которые завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Обладатель еще одной путевки в следующую стадию фактически уже известен. Вряд ли после домашнего поражения со счетом 0:4 "Базель" сподобится на чудо и пройдет лидера английской Премьер-лиги, коим на данный момент является "Манчестер Сити".

Зато другая пара вполне подтверждает пару одной из самых непредсказуемых в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч "Ювентуса" и "Тоттенхэма" в Турине получился грандиозным и только еще больше закрутил интригу. Напомним, хозяева по ходу игры вели в счете 2:0, но не удержали даже минимальную победу - 2:2.

Стратегически этот результат больше устроил "Тоттенхэм". За счет двух мячей, забитых на выезде, "шпорам" для выхода в четвертьфинал может хватить и ничьей со счетом 0:0 или 1:1. Неудивительно, что букмекеры именно англичан считают фаворитами противостояния. Средний коэффициент на проход "Тоттенхэма" в следующую стадию турнира составляет 1,4, тогда как вероятность успеха "Ювентуса" оценивается коэффициентом 2,8.

Но не все так однозначно. "Ювентус" набрал неплохой ход, выиграв с момента ничьей с "Тоттенхэмом" три матча из трех. Причем команда, которой руководит Массимилиано Аллегри, не пропустила при этом ни одного мяча. В двух последних матчах "Старая синьора" не могла рассчитывать на своего главного бомбардира, Гонсало Игуаина, получившего травму. Но аргентинец свои болячки уже залечил и вроде готов выйти в Лондоне с первых минут. Этому факту, кажется, все итальянские спортивные издания уделили первостепенное значение. И неспроста. Хотя бы потому, что в первом матче Игуаин стал автором обоих мячей, забитых хозяевами.

Поддерживать "Ювентус" в гостевом матче против лондонского "Тоттенхэма" будут порядка 10 тысяч тифози

А еще, если верить Tuttosport, на "Уэмбли", где пройдет ответная встреча, "Ювентус" сможет рассчитывать на серьезную фанатскую поддержку. По информации издания, выезд туринских тифози в Лондон станет одним из крупнейших в истории клуба: подгонять гостевую команду будут порядка десяти тысяч итальянских глоток.

Общий позитивный настрой в стане "Ювентуса" выразил французский полузащитник команды Блез Матюиди: "Мы доказали в Турине, что мы можем вызвать у них серьезные проблемы, поэтому мы едем в Лондон, чтобы выиграть и забить голы".

Что касается "Тоттенхэма", подопечные Маурисио Почеттино, по всей видимости, тоже находятся в хорошей форме, выиграв три последних матча из четырех. Единственное, что может беспокоить аргентинского наставника команды, травма одного из лидеров клуба бельгийца Муссы Дембеле, не успевшего выздороветь к ответственной игре. Впрочем, высококлассных исполнителей у "Тоттенхэма" хватает и без него.

Где будем смотреть

7 марта, среда, Матч ТВ

22.45 "Тоттенхэм" (Англия) - "Ювентус" (Италия) - прямая трансляция

Матч! Футбол 1

22.45 "Манчестер Сити" (Англия) - "Базель" (Швейцария) - прямая трансляция