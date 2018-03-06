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Трейлер: апокалипсис боевых матрешек в "Черновике" по Лукьяненко

Новость 06.03.2018, 17:10 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Мрачные картинки безрадостной альтернативы, спецэффекты, на глазах скачущие от бюджетных до вполне шарман, автор первоисточника (Лукьяненко Сергей) - эпизодом и, наконец, главное - сражения с БОЕВЫМИ МАТРЕШКАМИ! Вещь, которой мы не успели полноценно насладиться в тизере.

Все это - большой трейлер экранизации "Черновика" вышеназванного популярнейшего отечественного автора, среди прочего - создателя вселенной Дозоров.

В "Черновике" сыграли: Никита Волков, Евгения Боровская, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Ирина Хакамада.

Фото: youtube.com/ Eko
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Постановщик и сосценарист - Сергей Мокрицкий ("Битва за Севастополь").

Оригинальный роман опубликован в 2005 году. Книга рассказывает о молодом человеке по имени Кирилл, которого тайные закулисные силы "вычеркивают" из обычной жизни, назначив функционалом - таможенником портала-червоточины, служащего проходом в параллельные миры. Где под миром-"черновиком" подразумевается наша реальность.

Ранее мы писали, что Фонд кино отказался финансировать экранизацию еще одного романа Лукьяненко - зомби-апокалипсиса "КваZи". Книги, в том числе, про мертвого милиционера - представителя новой расы живых мертвецов.

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