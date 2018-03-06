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06.03.2018 17:19
Рубрика: В мире

Генштаб Украины заявил о новой военной операции в Донбассе

Текст: Юрий Когалов

Вооруженные силы Украины могут в ближайшее время начать новую операцию в Донбассе. Об этом, как передает ТАСС, заявил представитель Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров.

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По его словам, начало операции должно быть санкционировано указом президента Украины, и Петр Порошенко вскоре может подписать его. Бобров проинформировал, что в настоящее время Генштаб разрабатывает положение об объединенном оперативном штабе Вооруженных сил Украины, определяет, кто станет командующим. Кандидатами на эту должность являются "генералы с боевым опытом", руководившие вооруженными формированиями с начала событий в Донбассе.

"Однако не надо сравнивать антитеррористическую операцию и операцию объединенных сил. Это разные вещи, одно не исключает другого. Более того, я уверен, что АТО продолжится независимо от того, когда начнется или закончится операция объединенных сил", - отметил Бобров.

Ранее Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины". Президент получил право использовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента.

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