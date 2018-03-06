В Вене облили краской памятник советским воинам

Посольство РФ в Австрии направило ноту протеста в МИД Австрии в связи с осквернением памятника советским воинам-освободителям, расположенного в центре Вены. Об этом сообщается на сайте российской дипмиссии.

"В ночь на 6 марта 2018 года вновь осквернен расположенный на площади Шварценбергплатц в центре Вены монумент советским воинам, погибшим в 1945 году при освобождении Австрии от нацистского террора, - говорится в сообщении российского посольства. - Трусливые негодяи облили постамент памятника черной краской, у основания которого лежат венки и цветы, возложенные по случаю Дня защитника Отечества. Предыдущий акт вандализма был совершен всего лишь около двух месяцев назад и тоже под покровом ночи - 10 января 2018 года".

Также российские дипломаты высказали подозрение, что эти акции - не случайность, а часть некоего плана.

"Все больше фактов говорит в пользу того, что совершенные за последние года акты вандализма - это не импульсивные хулиганские действия, а целенаправленные деструктивные акции, требующие соответствующей реакции австрийских властей. При том, что уход за советскими воинскими захоронениями и мемориалами является одним из обязательств, взятых на себя Веной в соответствии с Договором о восстановлении независимой и демократической Австрии от 1955 года", - сказано в сообщении.

По их словам, осквернение памятника может быть приурочено к годовщине аншлюса 1938 года.