Египет одобрил создание совместной с Россией промышленной зоны

Правительство Египта одобрило создание совместной российско-египетской промышленной зоны на Суэцком канале. Теперь проект должен быть передан на рассмотрение Госсовету (Высшему административному суду Египта) и утвержден парламентом страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Суммарный объем инвестиций промышленной зоны, которая будет располагаться на севере Египта, оценивается в семь миллиардов долларов. "Первоначальный объем инвестиций в инфраструктуру составит 190 миллионов долларов, в перспективе он достигнет семи миллиардов долларов, - сообщил египетский премьер Шериф Исмаил. - Кроме того, в рамках реализации проекта будут созданы 35 тысяч новых рабочих мест".

Договоренность о создании российской промышленной зоны на территории Египта была достигнута еще в 2014 году в ходе переговоров президентов России Владимира Путина с его египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси в Сочи. Проект, в частности, предназначался для упрощенного режима доступа товаров из Египта на российский рынок.

По оценкам Минпромторга России, создание зоны будет полностью завершено через 13 лет. Предполагается, что в качестве резидентов промзоны в основном будут представлены автомобилестроительные и фармацевтические компании, которые уже к 2026 году смогут производить каждый год продукцию на 3,6 миллиарда долларов.