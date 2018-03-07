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07.03.2018 15:10
Рубрика: Экономика

"Газпром" предложил "Нафтогазу" дату встречи для обсуждения контрактов

Текст: Александра Воздвиженская
"Газпром" предложил "Нафтогазу" дату встречи для обсуждения вопроса газовых поставок еще 5 марта, когда выслал уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. Об этом заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Кроме того, в связи с прозвучавшими претензиями "Нафтогаза" об отказе "Газпрома" поставлять газ с 1 марта, несмотря на полученную предоплату, а также о требованиях украинского концерна возместить связанные с этим убытки "Нафтогаза", Александр Медведев обратил внимание журналистов на непоследовательность украинской стороны и процитировал в доказательство письмо предправления "Нафтогаза" Андрея Коболева, датированное 29 декабря прошлого года.

Так, Коболев писал, что "для корректного понимания и исполнения вынесенного финального решения по делу V2014/78/80 требуется его подробное обсуждение сторонами контракта с целью достижения однозначности толкования принятых трибуналом условий, а также действий сторон, направленных на его исполнение". Речь идет о вердикте Стокгольмского арбитража по спору компаний о поставках газа.

Фото: depositphotos.com
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"Очевидно, что результатом такого обсуждения должна стать корректировка отдельных статей контракта и подписание соответствующего дополнительного соглашения, позволяющего сторонам контракта выполнить в полном объеме свои обновленные с учетом решения трибунала обязательства, - говорится в письме Коболева. - В отношении новых предварительных счетов по контракту компания видит возможным их оплату и начало отбора газа после того, как условия контракта будут полностью адаптированы, с учетом указанного выше финального решения трибунала".

Таким образом, "Газпром", получивший от "Нафтогаза" в конце февраля этого года предоплату и подписанное с его стороны дополнение к контракту, отказался начать поставки, так как счел дополнение не соответствующим окончательному арбитражному решению, пояснил Медведев.

"Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги, так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую", - заключил зампред российской компании.
 

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