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Рубрика: Экономика

Гройсман велел изучить способы ареста имущества "Газпрома"

Текст: Александра Воздвиженская

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что поручил министерству юстиции и "Нафтогазу Украины" изучить способы ареста активов "Газпрома" на случай, если российская компания откажется выполнять постановление Стокгольмского арбитража. Об этом Гройсман написал в среду, 7 марта, на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Украины велел изучить вопрос ареста имущества "Газпрома" "по всему миру". Кроме того, Гройсман рассчитывает добиться применения украинского антимонопольного законодательства в части требований к российской компании (в этом Стокгольмский арбитраж отказал "Нафтогазу"). Гройсман назвал это "жесткой и последовательной позицией".

Фото: REUTERS
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Ранее 7 марта зампред правления "Газпрома" Александр Медведев рассказал журналистам, почему отказался начинать поставки газа на Украину, как того предписывает решение Стокгольмского арбитража. Так, требовалось подписание дополнительного соглашения, которое бы позволило сторонам выполнить постановление арбитров, а также требуется непосредственная встреча представителей компаний, чтобы разобраться в трактовках решения суда.

"Газпром", получивший предоплату от "Нафтогаза" и подписанное со стороны украинского концерна дополнительное соглашение, вернул всю сумму и не смог начать поставки, так как посчитал условия в соглашении не соответствующими арбитражному решению. Медведев таким образом обратил внимание на "непоследовательность украинской стороны", которая обвинила "Газпром" в отказе начать поставки. Российская компания уже предложила украинской дату для встречи. Ответ еще не поступил.

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