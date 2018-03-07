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07.03.2018 15:14
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Опасные бактерии стали неуязвимы для "лекарства последней надежды"

Текст: Алексей Иванов

Исследователи из Университета Эмори (Атланта) обнаружили, что некоторые представители супербактерии, вызывающей смертельно опасную пневмонию, оказались невосприимчивы к так называемому "лекарству последней надежды" - антибиотику колистину.

Фото: depositphotos.com
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Как пишет The Wall Street Journal, ученые изучали бактерию Klebsiella pneumoniae, устойчивую к карбапенемам (класс антибиотиков с широким спектром действий). Это представитель так называемых супербактерий, которые устойчивы перед воздействием большинства лекарств, некоторые из них убивают до 50 процентов зараженных людей.

Колистин - давно известный антибиотик, который применяется врачами в крайнем случае, когда другие средства не помогали. Это делается осознанно, так как слишком частое применение различных антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве как раз и привело к тому, что бактерии выработали к ним сильный иммунитет.

Теперь же выяснилось, что и колистин может давать сбои в случае с некоторыми пациентами, хотя лабораторные анализы показывают: лекарство должно помочь. Устойчивая к карбапенемам Klebsiella pneumoniae вызывает пневмонию, кровоток и другие инфекции у людей с ослабленной иммунной системой, которые обычно госпитализируются с другими симптомами.

Для своего исследования ученые взяли указанные бактерии от двух пожилых пациентов из Атланты. Один из них скончался, второй выжил, и оба они колистин не принимали. Ученые заразили бактериями мышей, попробовали вылечить их "лекарством последней надежды", но тщетно. По словам Дэвида Вайса, директора Центра резистентности к антибиотикам Университета Эмори, вероятность того, что с той же проблемой уже сталкиваются люди, довольно высока.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале mBio.

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