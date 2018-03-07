Более сотни различных автоновинок съехались на Женевское озеро. Вчера открылся 88-й Международный автосалон в Женеве.

Традиционно этот автосалон считается главным автомобильным событием года. Именно к нему автопроизводители готовят свои самые громкие премьеры. Вот и в этот раз они не объехали стороной это событие.

В этот раз в Женеве все строго, по-деловому и без девушек. От услуг моделей отказались Nissan, Lexus, Bloomberg, Toyota, Alfa Romeo, SsangYong, Peugeot, Citroen, Fiat Chrysler Automobiles, Maserati, Jeep DS и Lamborghini. Связано это с сексуальными скандалами. Те же девушки, которые присутствуют на стендах, одеты скромно или по-деловому. Производители утверждают, что теперь на выставках будут только специалисты, которые смогут ответить на технические вопросы.

Но вернемся к главному, к машинам. Пожалуй, самый яркий концепт привезла на шоу компания Renault. Свое видение будущего она воплотила в робомобиле EZ-GO. Это полностью автономный электрокар общего пользования. Да, ему не нужен водитель. Сесть в него может кто угодно на стоянке или вызвать его в определенное место. По мнению компании, будущее не за личным транспортом, а за автомобилями-услугами. Они будут подключены к городской инфраструктуре с ее разнообразными датчиками, системами анализа данных, онлайн-сервисами и станут решением в области мобильности "умных городов". Кстати, об особом комфорте говорить не приходится. В электрокаре нет кресел. В нем установлены лавки.

От руля и вообще каких-либо рычагов и кнопок управления отказался и Volkswagen. Он представил публике ID VIZZION. Интеллектуальная система, приводящая в движение автомобиль, состоит из нескольких радаров, ультразвуковых датчиков, видеокамер, систем связи с другими автомобилями и дорожной инфраструктурой и, конечно же, искусственного обучающегося интеллекта. Хоть водитель ему не нужен, но как-то коммуникатировать с человеком он должен. Он воспринимает голос и жесты. Батареи обеспечат ему 665 километров автономного движения. До 100 км/ч он разгоняется за 6,3 секунды, а максимальная скорость ограничена 180 км/ч.

В робомобиль можно будет сесть на стоянке, а можно вызвать его в определенное место

Но это все машины не ближайшего будущего. Более приземленный электрокар представила Audi. Audi e-tron - прототип первого полностью электрического автомобиля, с высоковольтной силовой установкой. Серийная модель сможет заряжаться на станциях быстрой зарядки мощностью до 150 кВт, при этом кроссовер будет готов отправиться в путь уже менее чем через 30 минут. Audi e-tron появится на европейском рынке в конце 2018 года после тестовых испытаний по всему миру.