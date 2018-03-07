Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Восточной Гуте

Президенты России и Турции провели телефонный разговор, уже шестой в этом году.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением российского военно-транспортного самолета "Ан-26" в Сирии.

Лидеры обсудили ситуацию в Восточной Гуте в контексте реализации резолюции 2401 СБ ООН. "Отмечена важность решения гуманитарных проблем и необходимость дальнейшей бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в этом районе", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Эрдоган сообщил Путину о ходе операции турецких вооруженных сил в Африне.

Главы государств также затронули актуальные темы двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.