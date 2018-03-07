Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 мая МРОТ вырастет с нынешних 9489 рублей до 11 163 рублей. Новые нормы затронут порядка 3 миллионов человек, из них более половины заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что на реализацию этого закона регионы получат 20 миллиардов рублей дополнительной финансовой помощи.

Напомним, 28 февраля Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.