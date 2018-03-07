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07.03.2018 01:42
Рубрика: Дороги

ЦОДД попросил сдвинуть время выезда из города

Текст: Светлана Батова

Столичный центр организации дорожного движения обратился к московским водителям, по возможности, сдвинуть сегодня время выезда из города. Перед длинными праздниками транспортники традиционно ожидают существенного увеличения потока выезжающих, а также продление часа пик - из-за короткого предпраздничного дня он начнется раньше обычного.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе ЦОДД, рекомендуемое время выезда из Москвы сегодня либо до 15-00, либо уже после 20-00. Ситуация на дорогах ожидается тяжелая. Особенно сложно будет около торговых центров, а также цветочных рынков. Кроме потока машин, устремляющихся за пределы МКАД, на ситуацию повлияют и продолжающиеся работы по уборке снега, выпавшего в воскресенье. Из-за снежных отвалов, сформированных на обочинах, проезжая часть сужена.

Так, еще накануне вечером, уровень загрузки улиц, по данным сервиса Яндекс.Пробки, достиг 9 баллов. Движение в центре было практически парализовано.