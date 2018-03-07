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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вешние вводы

Готовится к запуску новый участок "салатовой" ветки подземки
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7512 (49)
На "салатовой" ветке метро 10 марта закроются станции "Бутырская" и "Фонвизинская". Это связано с вводом в работу трех новых платформ - "Окружной", "Верхних Лихоборов" и "Селигерской", чтобы подключить к инфраструктуре северный участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро до "Селигерской". Участок с этими станциями могут ввести в эксплуатацию в середине или конце марта, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во время очередного осмотра городских строек.

"Мы вышли на финишную прямую, фактически все строительные работы закончены, идет наладка оборудования, - заявил Хуснуллин. - Началась обкатка рельсов, Госстройнадзор принял необходимые документы". Точная дата запуска будет ясна после 10 марта. Заммэра подчеркнул, что многое будет зависеть от результатов испытаний. Если что-то пойдет не по плану, то сроки сдачи станций перенесут.

Новые турникеты установят на 15 станциях московского метро

На новом участке "салатовой" ветки одновременно откроются три станции: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Ими будут пользоваться сотни тысяч жителей районов Бескудниково, Дегунино и других северных территорий. Вместе со станциями будет открыто и новое электродепо - завод для обслуживания составов Люблинско-Дмитровской линии. Пока их ремонтируют в "Печатниках".

Еще через несколько лет "салатовая" ветка дойдет до отдаленного поселка Северный. Проект реализуют в два этапа: сначала к концу 2019-началу 2020-го линию продлят до Лианозово, а еще через два года - практически до МКАД. Причем в Лианозово подземка будет связана с железнодорожной платформой. Есть потенциал для создания ТПУ и в Северном, этот проект тоже проработают.

1,5 тысячи человек в часы пик будет принимать автовокзал на "Селигерской"

А в ближайших перспективах властей - запуск транспортно-пересадочного узла у "Селигерской". Туда подведут международные и междугородные автобусы, рассказал первый замгенерального директора компании-подрядчика по девелопменту Альберт Суниев.

"Это будет один из крупнейших ТПУ в Москве, - сказал Суниев. - Площадь автостанции составит 15 тысяч кв м. В составе узла построят многофункциональный торговый центр. Инвестор для строительства уже подобран".

К концу 2019 - началу 2020-го Люблинско-Дмитровскую линию продлят до Лианозово

По предварительным данным, строители выйдут на площадку до конца 2018-го. Весь узел, включая коммерческую недвижимость, они намерены построить в течение трех лет. "Проект ТПУ предусматривает капремонт и расширение Дмитровского шоссе, устройство бокового проезда Дмитровки и участка Пяловской улицы между Дмитровкой и Коровинским шоссе", - отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. Еще на одном крупном ТПУ - у "Петровско-Разумовской", заканчивается согласование градостроительной документации. Его проектируют специалисты из Японии.

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