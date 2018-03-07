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07.03.2018 15:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин встретился с женщинами из бизнеса

Текст: Кира Латухина (Самара)
В Самаре президент Владимир Путин несколько часов общался с женщинами-предпринимателями. В преддверии 8 марта дамы воспользовались положением и никак не отпускали главу государства, хотя он не раз говорил: в планах еще и другие встречи.

Если лидерские качества сочетаются с женскими чертами характера, "результат часто бывает гораздо выше, чем просто пробивные возможности крепких мужчин", - оценил президент. "Даже немножко побаиваюсь, потому что вы люди конкретные, работающие, сталкивающиеся с проблемами, которые возникают в ходе этой работы", - сказал он. И не зря: дамы - а их было около 30 - увлеченно рассказывали свои истории успеха и не забывали задавать вопросы - по несколько штук.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Путин назвал три черты, преимущества женщин: обаяние, красота и душевность. "Это то, чем мужчины дорожили, дорожат и всегда будут дорожить", - сказал он.

Представительницы прекрасного пола - как и мужчины-бизнесмены - сталкиваются с проверками, и президент снова высказался по наболевшей теме: обещал, что в ближайшее время будут реализованы меры по избавлению бизнеса от излишних контролеров. Хороший получился подарок к 8 марта.

Сердобольные участницы встречи просили не сажать в СИЗО предпринимательниц, обвиняемых в экономических преступлениях. Такой запрет уже есть, но глава государства решил еще раз изучить вопрос, если продолжаются такие случаи. Президент также поручил подготовить поправки о порядке блокировки счетов бизнесменов: женщины пожаловались, что банки блокируют расчетные счета без объяснения причин и мешают работать.

Говорили и по налогам. Решение по изменению ставки НДС пока не принято, и даже президент еще не определился с позицией по этому вопросу. Есть мнение, что вообще все льготы по НДС ведут к злоупотреблениям, сказал он: "В конечном итоге под видом этих льгот "проталкивается" совершенно иной вид деятельности, иные продукты, и бюджет несет колоссальные убытки". "Проблема известна, понятна, мы ею занимаемся", - сказал Путин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Глава государства назвал импортозамещение временным явлением. Сама по себе эта идея не универсальна и не то, к чему нужно стремиться в конечном итоге, сказал он. "Ведь импортозамещение не должно подрывать конкуренцию. Это чрезвычайно важная вещь", - заявил президент. "Это такой временный инструмент настройки текущей ситуации", - считает он. "Мы должны нацеливаться на то, чтобы производить такую продукцию, такого качества и такую доступную по цене, чтобы она была конкурентоспособной не на нашем, а на мировом рынке. А если мы постоянно будем что-то "чикать" там, то мы никогда этого результата конечного не добьемся", - резюмировал Путин. Импортозамещение, прежде всего, связано с обеспечением безопасности страны, так, Россия стала производить морские двигатели, двигатели для вертолетов.

Бизнесвумен - тоже матери, и просили ужесточить наказание за организацию суицидальных групп в соцсетях. "Надо и ответственность ужесточать, и работа должна быть комплексной", - поддержал их глава государства. "Крики по поводу свободы интернета и так далее, они, может быть, и правильные, потому что нельзя переходить какие-то грани и душить эту свободу", - сказал он. Но общество должно защищать себя и своих детей. "Интернет, так же, как и любая сфера жизни, деятельности человека, должен подчиняться каким-то общим правилам", - подчеркнул президент.

Организаторов таких групп Путин назвал упырями. "Вы бы видели, что это за люди, которые там суицид среди детей продвигают. Пришли к одному забирать - чуть в штаны не наложил", - сказал он.

Фото: depositphotos.com
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Предприниматели беспокоились, что будет, когда разрешат продажу лекарств вне аптек. "Посмотрим, насколько этот закон востребован, действительно ли он будет улучшать обслуживание граждан, поможет ли он", - не стал спешить с выводами глава государства. "Посмотрим без ведомственного лоббирования и исходя из интересов граждан", - уточнил он.

"Закон известен, но, как вы понимаете, не я его придумал, - продолжил Путин. - Инициаторы этого закона исходили, наверняка, из того, чтобы обеспечить интересы потребителей... Честно говоря, я пока не видел этого законопроекта, но думаю, что там должно быть предусмотрено, что лекарственные препараты не должны храниться вместе с мясом или с кондитерскими изделиями".

Под конец президент рассказал, в какой из сфер мог бы запустить стартап. Сначала назвал госуправление, добавив, что нужно его совершенствовать. "А все стартапы я обозначил в Послании Федеральному Собранию", - сказал он в ответ на дополнительные расспросы.

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