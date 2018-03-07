Кадыров рассказал подробности крушения Ми-8 в Чечне

Вертолет Ми-8 пограничного управления рухнул в 150-метровую пропасть в Чечне из-за сильного ветра. Об этом на своем канале в Telegram написал глава региона Рамзан Кадыров.

Пилоты выполняли рейс к заставе Тусхарое Итум-Калинского района, чтобы доставить туда пограничников. Трагедия произошла, когда машина зависла в двух метрах на землей.

- Произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались в вертолете, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть, - сообщил глава ЧР.

Со дна ущелья подняли пять тел погибших и двоих военнослужащих в тяжелом состоянии. Позже один из них скончался в республиканском госпитале. Состояние второго медики оценивают как стабильно тяжелое. По словам Кадырова, если состояние пострадавшего улучшится, его перевезут в госпиталь в Москве.